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Gelir vergisinde ilk dilim 32 binden 70 bin liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz. 2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır." dedi. Nebati bu yıl temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarını ise 110 liraya yükselttiklerini bildirdi

Son dakika haberi: Gelir vergisinde ilk dilim 32 binden 70 bin liraya çıkarıldı
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirlediklerini açıkladı.

Buna göre gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimi ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıktı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54.5 oranındaki artışın, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığını, böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalmasının sağlandığını belirten Bakan Nebati açıklamasını şöyle sürdürdü:

YEMEK PARASI İSTİSNA TUTARI YÜKSELTİLDİ

"2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir."

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