Aydın'da acı olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Tıbbi sekreter olarak çalışan Ümran Yavuz’dan (31) haber alamayan yakınları, endişelenerek eve gitti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Ümran Yavuz'u hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Yavuz'un kısa süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası raporlu olduğu öğrenilirken, yakınları ölüm haberinin ardından yasa boğuldu.

GENÇ KADIN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de bir taziye mesajı yayımlayıp ""Aydın Şehir Hastanesi personelimiz Ümran Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.