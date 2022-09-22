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Ghezzal'dan "sahte haber" tepkisi

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sakatlığına dair çıkan haberlere açıklık getirdi

Ghezzal'dan

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cezayirli futbolcu, sakatlığına ilişkin çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ghezzal'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Böyle bir açıklama yapacağım hiç aklıma gelmezdi fakat artık bazı konulara açıklık getirmem gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak, bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza haber vermek isterim.

Bilsinler ki bu büyük kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum. Teknik heyet ve sağlık ekibiyle bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım.

Daha önce belirttiğim gibi o günden beri hazır olmam için maksimum şekilde çalışmalarım devam ediyor. En yakın zamanda hazır olmak dileğiyle tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor."

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