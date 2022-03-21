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Son dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil istifa etti!

Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü'ndeki başkanlık görevini bıraktığını açıkladı!

Göztepe'de Mehmet Sepil istifa etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır.”

SÜPER LİG HASRETİNE SON VERDİ, TESİSLER KAZANDIRDI

Mehmet Sepil, Göztepe Spor Kulübü'nü 6 Haziran 2014 tarihinde kulübün eski sahibi Hüseyin Altınbaş’tan devralmıştı. Sarı-kırmızılı kulübü, 2. Lig’deyken devralan Sepil, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e çıkmıştı. Yaklaşık 2 sezon 1. Lig’de mücadele eden Göztepe, Mehmet Sepil başkanlığında 2017-2018 sezonunda 13 yıllık Süper Lig özlemine son vermişti.

Sepil, tesis olarak da Göztepe’ye önemli katkılar verdi. Urla ilçesinde bulunan Adnan Süvari Tesisleri’ni kulübe kazandıran Sepil, 2020 yılının başlarında ise Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışıyla Göztepe’nin uzun yıllardır yaşadığı stadyum hasretine son vermişti.

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