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HaberlerAltınSon dakika haberi: Gram altında hafif düşüş
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Gram altında hafif düşüş

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 414 liradan işlem görüyor

Son dakika haberi: Gram altında hafif düşüş
AA

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 415,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 414 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

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