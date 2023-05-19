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Hablemitoğlu davasında 6 sanığa tahliye!

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 6 sanık da mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı

SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu davasında son dakika gelişmesi! 6 sanık... - Haberler
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DHA

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen dahil 3'ü firari, 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Cumhuriyet aydını ve akademisyen Necip Hablemitoğlu.
Öldürülen Cumhuriyet aydını ve akademisyen Necip Hablemitoğlu.

HABLEMİTOĞLU'NUN EŞİ VE KIZI DA DURUŞMAYA KATILDI

DHA'da yer alan habere göre duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, hakkında kırmızı b&uuml;lten &ccedil;ıkarılan ve ka&ccedil;tığı Bulgaristan'da, &ccedil;ıkarıldığı mahkemece T&uuml;rkiye'ye iade edilen Mustafa Levent G&ouml;ktaş i&ccedil;in de tahliye kararı &ccedil;ıktı.
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da, çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade edilen Mustafa Levent Göktaş için de tahliye kararı çıktı.

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri aldı. Hablemitoğlu ailesinin avukatı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hasan Atilla Uğur, Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü, İrfan Fidan, Mustafa Çalışkan, Tamer Topsakal ve Tuncay Özkan´ın tanık olarak dinlenmesini istedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül´ün dinlenmesi talebini mahkemenin takdirine bırakırken, Tuncay Özkan´ın ise beyanlarının dosyaya kazandırılmasından sonra dinlenmesine ilişkin karar verilmesini, sanıkların tutukluluk halinin de devamını talep etti.

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ İNCELEME

Mahkeme heyeti Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü, Tuncay Özkan ile Hasan Atilla Uğur´un tanık olarak dinlenmesine, Abdullah Gül´ün dinlenmesi talebinin ise tüm deliller toplandıktan sonra kararlaştırılmasına hükmetti. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan´ın dinlenmesi talebini reddeden mahkeme, ayrıca Hablemitoğlu´nun katledilmesinden birkaç gün önce Eskişehir´de katıldığı konferansın görüntüleri ile öldürülmesinden hemen önce alışveriş yaptığı markette Hablemitoğlu´nu izlediğinden şüphelenilen iki kişinin yer aldığı görüntülerin dosyaya kazandırılmasına karar verdi. Mahkeme, söz konusu görüntülerdeki kişilerin, o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Alay Komutanlığında görevli binbaşı rütbesinin altındaki personelin bilgi ve görüntüleriyle karşılaştırılmasına karar verdi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Göktaş, Emek, Mumcuoğlu, Bozkır, Altaylı ve Köstem'in, mevcut delil durumunun sanıkların lehine değişmesi nedeniyle tahliyesine karar verdi. Dosyada böyle tutuklu sanık kalmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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