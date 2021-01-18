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HaberlerGündem3. SayfaSon Dakika: Hakkari'de çığ düşmesi! Saniye saniye görüntülendi! - Haberler
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Son dakika haberler... Hakkari'de çığ düşme anı kamerada!

Hakkari'de facianın eşiğinden dönüldü. Kentte etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığın düştüğü anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Bu sırada bir minibüsün bölgeden geçtiği görüldü

Son Dakika: Hakkari'de çığ düşmesi! Saniye saniye görüntülendi! - Haberler
Hakkari'de faciadan dönüldü!
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DHA

Olay, saat 16.00 sarılarında Hakkari kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca kara yolundaki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinde mevkiinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur, Sümbül Dağı'nın zirvelerindeki kar yığınlarının inmesine neden oldu.

Bu sırada bölgede bulunan bir vatandaş da çığın düştüğünü görünce hemen cep telefonu ile görüntü çekti. Çığın düşmesi saniye saniye kameraya yansırken, bu sırada bir minibüsün de Çukurca yönüne doğru gittiği görüldü.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari- Çukurca kara yoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tüneller olası faciayı önledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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