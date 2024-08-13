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        Haberler Dünya Son dakika haberi Hamas'tan İsrail'e roket saldırısı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Hamas'tan İsrail'e roket saldırısı

        Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki "M90" roketiyle hedef aldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre can kaybı yok.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:54
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        Hamas'tan İsrail'e saldırı
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        Hamas, İsrail'in Tel Aviv kentine roketli saldırı düzenledi.

        İki 'M90' füzesiyle düzenlenen saldırıda henüz ölü veya yaralı bilgisi bulunmazken, iki roketin Tel Aviv kıyılarına düştüğü bildirildi. Bu sebeple sirenler çalmadı.

        Kassam Tugayları, roketli saldırının “İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ve zorla yerinden etmelere misilleme olduğunu" duyurdu.

        Hamas’ın bu saldırısının İsrail’e Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydedildi.

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