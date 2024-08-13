Son dakika haberi Hamas'tan İsrail'e roket saldırısı

Hamas, İsrail'in Tel Aviv kentine roketli saldırı düzenledi.

İki 'M90' füzesiyle düzenlenen saldırıda henüz ölü veya yaralı bilgisi bulunmazken, iki roketin Tel Aviv kıyılarına düştüğü bildirildi. Bu sebeple sirenler çalmadı.

Kassam Tugayları, roketli saldırının “İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ve zorla yerinden etmelere misilleme olduğunu" duyurdu.

Hamas’ın bu saldırısının İsrail’e Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydedildi.