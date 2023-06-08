İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit olduğunu açıkladı.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2023
ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çanakkale´ye gönderilecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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