Son dakika haberi İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sel açıklaması!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Ordu Çaybaşı ilçesi Çayır mahallesinde 83 yaşında 1 vatandaşımız, Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 1 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti.
Giriş: 08.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:08
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