İçişleri'nden sel felaketi ve Afgan mülteci açıklaması 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Göç sorunu hakkında konuşan Çataklı, "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir. 2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik. Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

Çataklı, "Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir. 'Sınırlarımız kevgire döndü' gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

SEL FELAKETİ

Batı Karadeniz'deki sel felaketi hakkında bilgi veren İsmail Çataklı, "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır. 71’i Kastamonu’da 10’u Sinop’ta, 1'i de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

TERÖR OPERASYONLARI

Terör operasyonları hakkında bilgi veren Çataklı, "Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale getirildi. 18 terör eylemi engellendi" diye konuştu.