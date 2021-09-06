İçişleri'nden sel felaketi ve Afgan mülteci açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Son dakika haberi İçişleri'nden açıklama! Sel felaketinde 15 kişi aranıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Batı Karadeniz'deki sel felaketi hakkında, "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır. 71’i Kastamonu’da 10’u Sinop’ta, 1'i de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Son dakika haberi İçişleri'nden açıklama! Sel felaketinde 15 kişi aranıyor
İçişleri'nden sel felaketi ve Afgan mülteci açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Göç sorunu hakkında konuşan Çataklı, "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir. 2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik. Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

Çataklı, "Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir. 'Sınırlarımız kevgire döndü' gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

SEL FELAKETİ

Batı Karadeniz'deki sel felaketi hakkında bilgi veren İsmail Çataklı, "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır. 71’i Kastamonu’da 10’u Sinop’ta, 1'i de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

TERÖR OPERASYONLARI

Terör operasyonları hakkında bilgi veren Çataklı, "Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale getirildi. 18 terör eylemi engellendi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Böylesi görülmedi! Düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
GÜNDEM Arkadaşlarından damada eziyet
Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
GÜNDEM Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Bu yıl Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlangıç tarihi
GÜNDEM İşte 2021 Üniversitelerin başlangıç tarihi
YİNE ÇIKTI, Son dakika: Konya'dan sonra Başkent'te ortaya çıktı! - VİDEO HABER
GÜNDEM Konya'da görülmüştü! Kâbus Başkent'te ortaya çıktı!
Trafik kazası son dakika: Servisin çarptığı araç hurdaya döndü: Yaralılar var
GÜNDEM Servisin çarptığı araç hurdaya döndü: Yaralılar var
TSK ve MİT'ten SON DAKİKA operasyon! Gara'da 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM TSK ve MİT'ten operasyon! Gara'da 2 terörist ...
kocaeli'de son dakika kaza: Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi: 4 yaralı
GÜNDEM Feci kaza: 17 araç birbirine girdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Eylül koronavirüs kararları
GÜNDEM Gözler Kabine'de... Yeni kararlar çıkar mı?
Evden çıkarmak isteyen kardeşini vurdu
GÜNDEM Evden çıkarmak isteyen kardeşini vurdu
Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
GÜNDEM Amasya'da ATV faciası: 2 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.