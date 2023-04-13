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Son dakika haberi İçişleri'nden trafik tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'ndaki trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma bölgesinde 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personelinin görev alacağını bildirdi

Son dakika haberi: İçişleri'nden Ramazan Bayramı'nda trafik tedbirleri genelgesi
DHA

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde kara yollarında sıkı güvenlik tedbirleri alınacağını ve bu süreçte emniyet ve jandarmadan toplam 99 bin 245 personelin görev yapacağını açıkladı.

DHA'nın haberine göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yaklaşan Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil nedeniyle kara yollarında trafik hareketliliği artarken, İçişleri Bakanlığı da tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık 81 il valiliğine '2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 14 Nisan'da başlayacak ve 24 Nisan'a kadar sürecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLANACAK

Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi yapılacak. Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında; günlük 7 bin 329 trafik ekip/tim, 14 bin 178 trafik personeli olmak üzere toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ayrıca 36 polis/jandarma Başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı Üyesi güzergahlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekip ve personel tarafından alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere görevlendirilecek. Merkez Teşkilatı Güzergah Denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları'ndan oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip farklı güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetlemek üzere görev alacak. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.

'BU YOLDA SANA ÇOK GÜVENİYORUZ' SLOGANI

Ramazan Bayramı'nda da trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması için araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak. Denetimlerde; yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyallerin dağıtılması, 'www.trafik.gov.tr' internet adresinde de yer alan kamu spotlarının yerel TV kanalları ve uygun mecralarda yayımlanması, 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' mottosuyla hazırlanan afişler başta olmak üzere 'Bayramınız Kemerli Olsun', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye', 'Kemerim Hep Aklımda', 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Yol Ver Hayata' ve 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranına artırmak için hatırlatıcı nitelikte kullanılacak.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak. Trafik güvenliği açısından seyir halindeyken ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmındaki led grupları kapatılacak. Trafik kural ihlallerinin arttığı ve bu nedenle kazaların yoğunlaştığı bölgelerde, sürücüler üzerinde denetim hissi artırılacak. 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu' etkisi altında daha uzun süre araç kullanmamalarını sağlamak için güzergah üzerine yerleştirilen 'Maket/Model Trafik Ekip Aracı' ile 'Maket/Model Trafik Personeli' temiz, bakımlı ve gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULACAK

Denetimlerde; sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler, en kısa sürede tamamlanacak. Sadece ihlal yapan taşıtların değil; çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak yüz yüze iletişim kurulacak. Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola vererek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergahtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak. Bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Resmi tatil süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere helikopter, dron ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinden azami şekilde yararlanılacak.

Yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığından bahisle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak.

OTOBÜSLERDE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Ayrıca otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilecek. Yolcular, otobüslerin karıştığı trafik kazalarına karşı emniyet kemeri kullanımının önemi, şoförler ise taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları konularında bilgilendirilecek. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak için eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz bekleme/parklara izin verilmeyecek; yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar derhal kaldırılacak. Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz/ışık donanımları ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi için hedef bölge ve saatlerde denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten menedilecek. Araç trafiği ile yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.

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