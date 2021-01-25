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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiDoğalgaz faturalarına 10 taksit
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İGDAŞ'tan ödeme günü geçen faturalara 10 taksit imkanı

İGDAŞ, abonelerine ödeme tarihi geçmiş doğalgaz faturalarını vade farksız 10 taksitte ödeme imkanı sağlamaya başladığını duyurdu. Kampanya son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesinde olan faturaları kapsıyor

Doğalgaz faturalarına 10 taksit
HABERTURK.COM

İGDAŞ, gecikmiş doğalgaz fatura borçlarına vade farkı olmaksızın kredi kartıyla 10 taksitte ödeme imkânı getirildiğini açıkladı.

İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre nakit ödeme yapmak isteyenlere de yine vade farkı olmaksızın 4 taksitte ödeme fırsatı sunulan kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 2021 yılının ilk kampanyasında, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Devamla ÖZMEN, “Bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz” dedi. Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan bir faturası ödenmemiş tüm aboneler faydalanabilecek.

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