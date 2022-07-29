Bu nasıl anne! Son dakika: Anneden çocuklarına öldüresiye şiddet! - Güncel haberler

Anneden çocuklarına öldüresiye şiddet! 0:00 / 0:00

DHA

Sivas'ta, mayıs ayında Yenidoğan Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y (7) ile Ö.E.Y.'ye (2) uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı.

KOCA, GÖRÜNTÜLERLE SAVCILIĞA GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye ardından da Ö.E.Y.'ye şiddet uyguladığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.