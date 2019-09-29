İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da yapılan toplantıya çağrılmadığını söyledi.

Florya'da belediye tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu toplantı tartışmalarına yanıt verdi.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İşimize bakalım, ortak masalar kuralım. Deprem en hayati meseledir. Sizi çalışma ortamına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı" sorusu üzerine İmamoğlu, "Bir gün önce AFAD'ın 28 birim başkanı var. 28 birim başkanından yarın rapor alacağım, hesap soracağım diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı 28 birim başkanını davet ediyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesini istedim. Ama 28 birim başkanından biri itfaiye daire başkanı, diğeri defin işlemleri daire başkanı" dedi.

İmamoğlu, "Deprem olduğu andan 4 dakika sonra Vali Beyi arayıp 'AKOM'a geçiyorum' dedim ve 18.30'a kadar orada çalışmalarımı yürüttüm" ifadelerini kullandı. "İkinci gün çağrılmadım" diyen İmamoğlu, "Birinin beni masaya isteyip istememesi umurumda değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Valiliği arayıp, açıklamanın yanlış olduğunu da söyledim" diye konuştu.