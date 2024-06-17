Reuters'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu altı üyeli Savaş Kabinesi'ni feshetti.

Reuters'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun beklenen hamlesi Benny Gantz'ın kabineden ayrılmasından sonra geldi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından kurulan İsrail Savaş Kabinesinde Netanyahu ve kabine üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyordu. Kabinede yaşanan istifaların ardından Netanyahu Savaş Kabinesini feshetme kararı aldı.

GANTZ İSTİFA ETMİŞTİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz 10 Haziran günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Benny Gantz ile Gadi Eisenkot’un istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istemişti.