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Haberler Gündem 3. Sayfa BOĞAZDA SÜRÜKLENDİ! Son dakika: İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi sürüklendi,son anda durduruldu - Haberler
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Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

BOĞAZDA SÜRÜKLENDİ! Son dakika: İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi sürüklendi,son anda durduruldu - Haberler
DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek" bilgisi yer aldı.

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