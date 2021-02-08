İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Berberoğlu talebi! 0:00 / 0:00

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, yeniden yargılama talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Enis Berberoğlu'nun durumu hakkında bir yazı gönderdi.

Başsavcılığın yazısında Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru işaret edilerek, "Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu bireysel başvuru neticesinde, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruyu 21/01/2021 tarihinde karara bağlamış ve oy birliği ile sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun başvurusunu kabul edilebilir bulmuştur" denildi.

"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir" denilen Başsavcılık yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi'nin 21/01/2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur."