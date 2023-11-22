Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti!

        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!

        İstanbul Sultangazi'de Mehmet Kaya, evini bastığı Şadumane Temuçin'i silahla öldürdü. Sesler üzerine evden kaçan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu'nu da sokakta yakalayan Kaya genç kızı da öldürdükten sonra intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÖNCE ANNEYİ ÖLDÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddialara göre Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla Temuçin'i öldürdü.

        GENÇ KIZI SOKAKTA KATLETTİ

        Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

        CANİ KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!