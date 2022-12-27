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İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine ortalama yüzde 29.10 zam geldi. Servis ücretlerine de yüzde 19.95 oranında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi.

ZAMLI TARİFE 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Toplu taşımadaki yeni zamlı tarife 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak. Servis ücretlerine yapılan zam ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.

TEK GEÇİŞ 9.90 TL



İstanbul Kart'la tam tek geçiş ücreti 7.67 TL’ den 9.90 TL’ye yükseldi. Öğrenci tek geçiş ücreti 3.74 TL’den 4.83 TL’ye çıktı. Tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL'ye öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL'ye çıktı.

MARMARAY'DA EN UZUN MESAFE 21.91 TL

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL’den 21.91 TL'ye metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL’den 14.69 TL'ye yükseldi.

KISA MESAFE TAKSİ 40 TL

Taksi açılış ücreti yüzde 29 artışla 9.80 TL’den 12.95 TL'ye kısa mesafe ücreti ise yüzde 43 artışla 28 TL’den 40 TL'ye çıktı. Minibüs indi bindi ücreti yüzde 33 artışla 5.25 TL’den 7 TL'ye yükseldi.



Okul servisi ücreti 1 km için yüzde 20 artışla 660 TL’den 792 TL'ye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerinin en son 6 Nisan 2022'de düzenlendiğine vurgu yaptı. O tarihten bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3.67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL’ye göre) ve enflasyonun yüzde 25.35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre) arttığına dikkat çekildi.



UKOME'den yapılan açıklamada ''Kümülatif artış oranı ise yüzde 29.10 olarak tespit edilmiş olduğundan dolayı ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş,) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında (ortalama) ücret artışı düzenlemesi 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME Kararıyla karar altına alınmıştır.'' denildi.

İŞTE ZAMLI TARİFE