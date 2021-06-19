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İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilçede büyük bir korkuya neden oldu. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 3.9 büyüklüğündeki depremin Kartal açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ""AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.