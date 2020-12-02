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HaberlerSağlıkSON DAKİKA HABERİ: İstanbul Eczacı Odası'ndan eczane saatlerine ilişkin açıklama
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Son dakika haberi İstanbul Eczacı Odası'ndan eczane saatlerine ilişkin açıklama

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Eczacı Odası'ndan eczane saatlerine ilişkin açıklama
İstanbul Eczacı Odası'ndan eczane saatlerine ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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