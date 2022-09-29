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Haberler Futbol Süper Lig İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aralarındaki maçlarda deplasman yasağı! - Spor haberleri
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İstanbul Valiliği açıkladı: Derbilerde deplasman yasağı

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aralarındaki maçlarda deplasman yasağı! - Spor haberleri

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerinin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 numaralı kararı aldığı toplantısında, Beşiktaş A.Ş, Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş, kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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