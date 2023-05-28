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Haberler Gündem Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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Son dakika haberi İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, Millet İttifakı müşahitlerinin son ana kadar sandıkların başında kalması çağrısında bulundu.

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Elbette temennimiz bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz, inancımız, temennimiz var.

Şu çağrıyı yapmak istiyorum; Millet İttifakı'nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisinde hangi partiye aitseler o partinin yetkililerini aramalıdırlar.

Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum, hayırlı olsun."

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