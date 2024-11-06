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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de kimya fabrikasında yangın! Müdahale ediliyor! | Son dakika haberleri

        Kimya fabrikasında yangın! Müdahale ediliyor!

        İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:30
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        Kimya fabrikasında yangın! Müdahale ediliyor!
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        İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        DHA'da yer alan habere göre henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

        İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

        İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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