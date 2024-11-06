İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

DHA'da yer alan habere göre henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.