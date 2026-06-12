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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: JASAT, öğretmen Özgür Ekinci'nin katilini Almanya'da yakaladı | Son dakika haberleri

        JASAT, Özgür'ün katilini Almanya'da yakaladı!

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın, Almanya'da JASAT ekiplerince yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        JASAT, Özgür'ün katilini Almanya'da yakaladı!

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, öğretmen olan Özgür Ekinci'nin 8 kurşunla öldürüldüğü olayla ilgili olarak cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı'nın izine Almanya’da ulaşıldı.

        CİNAYETİN NEDENİ BORÇ MESELESİ

        İHA'daki habere göre yapılan soruşturmada, cinayetin borç alma meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. Failin yakalanması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde, 21 Ocak tarihinde Ramazan Ağaçhanlı hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı.

        Öğretmen olan Özgür Ekinci 8 kurşunla öldürüldü.
        Öğretmen olan Özgür Ekinci 8 kurşunla öldürüldü.

        FRANKFURT'TA SAKLANIYORDU

        JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

        ÖĞRETMEN KATİLİ YURDA GETİRİLDİ

        Öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirildi. Failin peşini bırakmayan JASAT ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim edilerek yargı önüne çıkardı.

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