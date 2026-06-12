Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, öğretmen olan Özgür Ekinci'nin 8 kurşunla öldürüldüğü olayla ilgili olarak cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı'nın izine Almanya’da ulaşıldı.

CİNAYETİN NEDENİ BORÇ MESELESİ

İHA'daki habere göre yapılan soruşturmada, cinayetin borç alma meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. Failin yakalanması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde, 21 Ocak tarihinde Ramazan Ağaçhanlı hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı.

Öğretmen olan Özgür Ekinci 8 kurşunla öldürüldü.

FRANKFURT'TA SAKLANIYORDU

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

ÖĞRETMEN KATİLİ YURDA GETİRİLDİ

Öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirildi. Failin peşini bırakmayan JASAT ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim edilerek yargı önüne çıkardı.