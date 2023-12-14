Son dakika haberi Kadıköy'de zincirleme kaza!
Kadıköy'de aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Giriş: 14.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:53
Kaza, 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaptı.
Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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