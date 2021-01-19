Kadıköy'deki bakıcı dehşetinde önemli gelişme!

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.
DHA'nın haberine göre korkunç olayda, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.
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