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HABERTURK.COM

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybı sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini duyurdu.

AFAD Başkanı Sezer, deprem sonrası çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Sezer, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay ağırlıklı çalışma devam ediyor. 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Sona gelmek üzere çalışmalar planlanmış durumda. Vefat sayısında 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız. 20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü" dedi.

AFAD Başkanı, "Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı" bilgisini aktardı.