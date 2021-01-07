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Sultangazi'de kanlı gece! Her şey ceviz kırarken çıkan sesle başladı

İstanbul Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Komşular arasında çıkan tartışmaya diğer aile fertleri de katılınca ortalık karıştı. Çıkan kavgada iddiaya göre Mustafa Turan, gürültü yaptığı için uyardığı komşusu Velit Bakır'ı kavga sırasında silahla göğsünden vurdu. Bakır'ın yakınları tarafından feci şekilde darbedilen Turan, linç edilmek istendi. Hastaneye kaldırılan Velit Bakır kurtarılamadı

Son dakika haberi... Kanlı gece! 'Ceviz kırma' cinayeti
DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle iki aile arasında başlayan kavgada, Velit Bakır (41) silahla kalbinden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Bakır, hayatını kaybetti.

Akılalmaz cinayet, dün akşam saat 21.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Velit Bakır evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa Turan, yukarı çıkarak komşusunu uyardı. Mustafa Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

KOMŞUSUNU KALBİNDEN VURDU

Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında Mustafa Turan yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Bakır'ın kalbine isabet etti. Bakır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bakır'ın ailesi sinir krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Turan, Bakır'ın yakınları tarafından feci şekilde darp edildi, linç edilmek istendi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, linç edilmek istenen Turan'ı kalabalığın arasından alarak silahla birlikte gözaltına aldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Velit Bakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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