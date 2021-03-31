Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük tarafından Emre Çolak ile ilgili açıklama yapıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple, anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

ÖZÜR DİLEDİ

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi. 29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadını aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj esnasında şampiyonluk yarışında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim."

NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın eski oyuncusu Karagümrüklü Emre Çolak, dün akşam sosyal medya hesabından "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir" mesajını paylaştı. 10 gün sonra oynanacak Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi atılan bu mesaja tepki yağdı. Emre daha sonra gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.