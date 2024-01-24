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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'daki kayıp iki kardeşten haber var!

        Kayıp iki kardeşten haber var!

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturan ve 36 saattir kendilerinden haber alınamayan 14 yaşındaki Uğur ve 11 yaşındaki Çektar Türksever, Gemlik ilçesindeki bir çay bahçesinde bulundu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kardeşin, işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:34 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:39
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        Kayıp iki kardeşten haber var!
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        Bursa'da, Türksever Ailesi'nin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur (14) ve Çektar Türksever (11), dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı.

        AİLESİ POLİS MERKEZİNE BAŞVURDU

        DHA'da yer alan habere göre baba Mehmet İhsan Türksever, saatin ilerlemesine rağmen henüz eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

        Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, iki kardeşin Gemlik'e gittiğini belirledi. Bunun üzerine Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Uğur ve Çektar kardeşleri 36 saat sonra bir çay bahçesinde buldu.

        AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

        Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kardeşlerin, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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