Kelebekler Vadisi'ndeki ölümde yargı süreci başladı! 0:00 / 0:00

AA

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Hakan Aysal ise duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

AA'nın haberine göre, söz verilen sanık Hakan Aysal, eşiyle tanışmalarının ardından bir yıl sonra evlendiklerini, daha önce balayını geçirdikleri Fethiye'ye daha sonra tatil için gittiklerini söyledi.

Olay yerine fotoğraf çektirmek için indiklerini ifade eden Aysal, eşini iterek ölümüne sebep olduğu suçlamasını kabul etmedi.

Mahkeme Başkanının "Aşağı inme fikri kimden çıktı?" sorusuna Aysal, "Eşim hamile olduğu için uzun süre bölgeye bir daha gelmeyecektik. Çok sevdiğimiz yerdi orası ve birlikte kayalık alana inmeye karar verdik. Orada da geleceğe dönük kuracağımız işleri ve hayatımızı konuştuk." karşılığını verdi.

Aysal, karısının çantasını almaya kalktığı sırada çığlık sesi duyduğunu, arkasını dönünde eşini göremediğini, sadece çığlık sesi duyduğunu iddia etti.

Aşağıya baktığında eşini görmediğini belirten Aysal, "Yukarıya çıkıp çevreden yardım istedim. Daha sonra da fenalaştığım için hastaneye kaldırıldım." dedi.

FERDİ KAZA SİGORTASINA, "EKSTREM SPORU" AÇIKLAMASI

Aysal, yaptırdıkları 400 bin liralım ferdi kaza sigortasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Ekstrem sporlarla uğraşmayı seviyorum. Evlendikten sonra eşim de bana ayak uydurmaya çalıştı. O da bir kez yamaç paraşütü bir kez de dalış yaptı. Bu nedenle kendime ve eşime sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini bankacı doldurdu. Ben eşime imzalattım. Poliçedeki yazı banka görevlisine imza da eşime ait. Eşimle tanışmadan önce bekar olduğum için kaza sigortası yaptırmadım. Evlendikten sonra yaptırdım."

"KARDEŞİMİN YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI"

Hayatını kaybeden kadının ağabeyi Nayim Yolçu ise kazanın ardından adli tıp kurumu önünde gördüğü sanığın çok sakin olduğunu öne sürdü.

Kardeşinin kredi borcuna karşı olduğunu, yaşadığı her şeyi kendine anlatan kardeşinin kredi borçlarından hiç bahsetmediğini vurgulayan Yolçu, şöyle devam etti:

"En son kardeşim bana 'Abi gel konuşmamız lazım' demişti. Ben de gidemedim. Telefonda anlatmasını isteyince 'Telefonda konuşulacak konular değil' demişti. Kardeşimin yükseklik korkusu vardı. Hakan Aysal da ekstrem sporundan bahsediyor. Bu sporlara kardeşimin hiç ilgisi olmadı. Sanıktan şikayetçiyim."

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ağabey Yolçu, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, olayın tasarlanmış bir kadın cinayeti olduğunu iddia ederek adalete inançlarının tam olduğunu bildirdi..

Semra Aysal (32),Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal (40) 21 Kasım 2020'de tutuklanmış, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.