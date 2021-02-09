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Son dakika haberler... Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının ölümünde tüyler ürperten detaylar!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 Haziran 2018'de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Semra Aysal'ın Ağabeyi Naim Yolcu, "Kardeşimin erkek çocuğu olacaktı ve kız kardeşim Hz. Hamza'yı çok severdi bu yüzden ismini Hamza koymak istedi. Damat ise Hamza değil Toprak olacak demişti. İlk başta tabi düşünemedik ama aile veraset ilanı çıkarttığımızda da kız kardeşimin üzerindeki kredileri gördük. Bunu sorduğumuzda bize ilk başta söylemedi. Biz araştırdıkça bireysel ferdi kaza sigortası yaptırdığını öğrendik ve bu bizi normal ölümden farklı bir düşünceye sevk etti" dedi

TÜYLER ÜRPETTİ! Son dakika: Kelebek Vadisi'ndeki ölümde akılalmaz detay! - Haberler
Kelebek Vadisi'ndeki ölümde tüyler ürperten detay!
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DHA

İstanbul Pendik'te birlikte yaşadıkları eşi Hakan Aysal ile tatil için Haziran 2018'de Muğla'nın Fethiye İlçesine giden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili yapılan soruşturmada eşi Hakan Aysal'ın bir süre önce karısına 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL'lik kredi çektiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal'ın hamile karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığını iddia edilirken Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Hakan Aysal'ın 'Kasten adam öldürme' suçuyla yargılanacağı öğrenildi.

DURUŞMA 11 ŞUBAT'TA

Öldürülen Semra Aysal'ın Sakarya Akyazı'da yaşayan Ağabeyi Naim Yolcu, hazırlanan iddianamenin ardından, "18 Haziran 2018'de talihsiz bir olay yaşadık. O gün kardeşimi Adli Tıp'tan almaya giden de bendim. Aradan 2 buçuk yıl geçti. Ondan sonra yaşadıklarımız haberlerde de çıktı; selfie çekilirken düştü diye ama biz olayın öyle olmadığını biliyorduk. Ondan sonraki süreçte sessizce adalet aradık, bu olayın magazinleşmesini istemiyorduk, hiçbir yerde de paylaşmadık. Sessizce olayın takipçisi olduk. Neticesinde davamız Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 11 Şubat 2021'de de ilk duruşma başlayacak" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN İSMİNİ KABUL ETMEMİŞ

Doğacak erkek çocuklarının isminin Hamza koyulmasını kabul etmeyen Hakan Aysal'ın çocuğun ismi için 'ismi Toprak olacak' demesinin aslında bu yaşanan olayı daha önceden planladığını gösterdiğini belirten Naim Yolcu, "İlk başta tabi düşünemedik ama aile veraset ilanı çıkarttığımızda kız kardeşimin üzerindeki kredileri gördük. Bunu sorduğumuzda bize ilk başta söylemedi. Biz araştırdıkça bu bireysel ferdi kaza sigortası yaptırdığını öğrendik ve bu bizi normal ölümden farklı bir düşünceye sevk etti. Bu yönde araştırma yaptık, savcılıkla da paylaştık bu bilgileri onlar da gerekli araştırmaları yaptı. Tabi insan bir çocuğu olacağı zaman isim koymak ister. Erkek çocuğu olacaktı ve kız kardeşim Hz. Hamza'yı çok severdi bu yüzden ismini Hamza koymak istedi. Damat ise Hamza değil Toprak olacak demişti. Biz o gün onu öyle düşünmemiştik ama bu olaylardan sonra bunu düşününce buradaki manidarlığı görüyoruz. Bizde oluşan düşünce önceden bu olayın planının, programının yapıldığı yönünde" ifadelerini kullandı.

"SESSİZCE ADALET BEKLEDİK"

2 buçuk yıldır sessizce adalet beklediklerini belirten Yolcu, "Zaten kolay değil, ailece kolay şeyler yaşamadık. Bir değil iki can kaybettik. Bunu daha önceden basına yansıtmadık, magazinleşsin istemiyoruz. Bu mühim bir dava, mühim bir olay. Ailece çektiklerimizi biz biliyoruz, 2 buçuk yıldır sabırla ve sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Kimse kendi adaletini sağlasın istemedik. Bu 2 buçuk yıl kolay geçmedi, zor geçti ve bundan sonraki süreç nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şu an bu konuları yeniden konuşurken bile ruhum sızlıyor. Hukuk önünde adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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