        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kiraz uğruna feci ölüm | Çorum haberleri | Son dakika haberleri

        Kiraz uğruna feci ölüm!

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan demir korkulukların üzerine düşen 72 yaşındaki Mustafa Gök, hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Çorum'da olay, Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraz toplamak için ağaca tırmanan 72 yaşındaki Mustafa Gök, dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düştü.

        AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI

        Demir korkuluklar vücuduna saplanan Mustafa Gök ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Gök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        #çorum
        #Son dakika haberler
