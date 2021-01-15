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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İstanbul'da trafik kilit! - Haberler
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Son dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

SON DAKİKA: İstanbul'da trafik kilit! - Haberler
Kısıtlama öncesi aynı manzara!
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AA

Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 18 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

AA'nın haberine göre, kentin ana arterlerinin yanı sıra Topkapı'dan Beylikdüzü istikametine ve Hasdal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte trafik gözlenen diğer yerler arasında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, Basın Ekspres Yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş istikametleri bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 18.55 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

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