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Son dakika haberi K.Maraş Göksun'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD: Kahramanmaraş Göksun'da saat 08.14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş Maraş Göksun'da 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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DHA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YERİN 7 KM DERİNLİĞİNDE OLDU

DHA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.14´te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Göksun´un yanı sıra, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

OLUMSUZLUĞA YOL AÇTI

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Göksun´un kırsal Yiricek Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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