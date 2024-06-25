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        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika: Konut fiyatları nisanda aylık yüzde 2,24 arttı - Emlak Haberleri

        Konut Fiyat Endeksi nisanda yüzde 2,24 arttı

        TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Nisan ayında konut fiyatları aylık yüzde 2,24 yıllık bazda yüzde 48,4 oranında arttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:22
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        Konut fiyatları nisanda aylık 2,24 arttı
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        TCMB, 2024 Nisan ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

        2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azaldı.

        Verilere göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi.

        Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6, 58,9 ve 45,1 oranlarında artış gösterdi.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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