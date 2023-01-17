TCMB, kasım 2022 Konut Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı.

2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 174,3, reel olarak ise yüzde 54,0 oranında arttı. Türkiye'de konut fiyatları m2'de 16 bin 984 TL olurken, İstanbul'da 26 bin 904 TL'ye yükseldi. Dolar bazında ise m2'de Türkiye ortalaması 912, İstanbul ise 1445 dolara çıktı. İstanbul'da m2 başına görülen en yüksek rakam Eylül 2016'da 1470 dolar olarak gerçekleşmişti.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI ANTALYA'DA

Son 1 yılda en çok fiyat yükselişi sırasıyla Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde yüzde 214,5, Adana, Mersin bölgesinde yüzde 191, Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde yüzde 187,6 olarak yükseldi.

En az artış ise sırasıyla Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli'de yüzde 120,2, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde yüzde 122,4, Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde yüzde 123 ile gerçekleşti.