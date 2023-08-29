Son dakika haberi Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir" denildi

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.58'de Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.5 km derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi.

İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır.



Saha taraması devam etmektedir.



Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) August 29, 2023