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Son dakika haberi Konya'da bir iş yerinde patlama!

Konya'da, bir iş yerinde patlama meydana geldi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada patlamada ölen ya da yaralananın olmadığını söyledi. AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun da, "İlk bulgulara göre patlama doğalgazdan değil tüpten kaynaklandı" dedi

son dakika
AA

Olayda, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre patlama sonrası fenalaşan iki kişiye sağlık ekibince müdahalede bulunuldu. Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

"ŞU ANDA ÖLÜ VE YARALI GÖZÜKMÜYOR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

"İLK BULGULARA GÖRE TÜPTEN KAYNAKLANDI"

Patlama sonrası AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun'dan açıklama geldi. Tosun, "İlk bulgulara göre patlama doğalgazdan değil tüpten kaynaklandı" dedi.

Patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarının tedbir amaçlı kapatıldığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor. İnşallah olmaz. Binanın içi boşaltılıyor. Halen ne olduğu tam anlaşılamadı ama doğal gaz kaynaklı bir sıkışma ve patlama olduğu düşünülüyor. Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görülmüyor. Gerekli tedbirler alındı.

Binanın üst katlarında bir hasar görünmüyor ancak yandaki ve çevredeki iş yerlerinin camları patladı."

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