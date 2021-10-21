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Haberler Gündem 3. Sayfa REZALETTE BERAAT! Son dakika haberi Konya'da süt banyosu rezaletiyle ilgili karar çıktı
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Son dakika haberi Konya'da süt banyosuna beraat!

Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 15´er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.

REZALETTE BERAAT! Son dakika haberi Konya'da süt banyosu rezaletiyle ilgili karar çıktı
Konya'da süt banyosuna beraat!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakim karşısına çıktı.

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin tekneye doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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