Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 70 TL, Osmangazi Köprüsü için 555 TL oldu

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