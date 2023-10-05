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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Gaziantep'te bir kovalamaca sırasında Emirhan Şimşek isimli polis şehit oldu!

        Kovalamaca sırasında bir polis şehit oldu!

        Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında yaşanan trafik kazasında polis memuru Emirhan Şimşek şehit oldu, bir polis de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:41
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        Kovalamaca sırasında bir polis şehit oldu!
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        Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet arasında kovalamaca yaşandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre bu sırada meydana gelen tek taraflı trafik kazasında polis memuru Emirhan Şimşek yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı.

        MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

        Hatay'ın Belen ilçe nüfusuna kayıtlı olan Şimşek'in Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bugün yapılacak törenin ardından defnedilmek üzere memleketine uğurlanması bekleniyor.

        Kazada polis memuru İlkay Kızıl'ın da yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #gaziantep
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