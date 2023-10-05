Son dakika haberi: Gaziantep'te bir kovalamaca sırasında Emirhan Şimşek isimli polis şehit oldu!

Son dakika haberi: Gaziantep'te bir kovalamaca sırasında Emirhan Şimşek isimli polis şehit oldu!

Kovalamaca sırasında bir polis şehit oldu! Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında yaşanan trafik kazasında polis memuru Emirhan Şimşek şehit oldu, bir polis de yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL