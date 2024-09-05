Son dakika haberi Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
Fransa'da yaklaşık iki aydır süren hükümet krizi, Macron'un erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atamasıyla son buldu. 73 yaşındaki Barnier, ülkenin en yaşlı başbakanı olacak ve ülkenin en genç başbakanı Gabriel Attal'ın yerini alacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 50 günü aşkın süredir devam eden hükümet krizinin ardından eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 2 ay sonra başbakanı atadı.
Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron’un Michel Barnier’yi "Fransızlara hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurmakla" görevlendirdiği bildirildi.
Açıklamada, Barnier'nin başbakan olarak atamasının, Macron'un anayasal sorumlulukları uyarınca "mümkün olduğu kadar istikrarlı" ve "çoğunluğu sağlama şansı olan" bir başbakan ve hükümet için yürüttüğü bir dizi istişarenin ardından yapıldığı belirtildi.
Fransa'da Temmuz ayının başında gidilen erken seçimlerde sandıktan sol ittifak birinci çıkmıştı. Solcu NFP’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.
Hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlayamamasının ardından hükümet kurmak için görüşmeler başlamış, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2024 Paris Olimpiyatları boyunca da yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.
Macron yaklaşık iki ay sonra bugün, meclisin en büyük siyasi grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının başbakan adayını atamayı reddederek, merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadığını duyurdu.
73 yaşındaki Barnier, ülkenin en yaşlı başbakanı olacak ve ülkenin en genç başbakanı Gabriel Attal'ın yerini alacak. (35 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç başbakanı olmuştu.)
Barnier ilk olarak 27 yaşında milletvekili oldu ve daha sonra dışişleri bakanı ve tarım bakanı da dahil olmak üzere çeşitli Fransız hükümetlerinde görev aldı. Barnier, 2016-2021 yılları arasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin Brexit görüşmelerine liderlik etmesiyle tanınıyor.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Barnier'in parlamentoya reformları kabul etmesi için ikna etmekte zorlanacağı ve uzun süre iktidarda kalamayacağına yönelik yorumlar yapıldı.