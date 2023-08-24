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        Haberler Gündem Güncel DEPREM! Son dakika haberi... Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika haberi Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 08:43 Güncelleme: 24.08.2023 - 08:57
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        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu.

        Deprem çevre illerden de hissedildi.

        YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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