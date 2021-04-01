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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi: Martta aylık ihracat rekoru kırıldı
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Martta aylık ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mart ayında 18 milyar 985 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde 50 milyar dolar ihracatla da çeyrek rekoru kırıldı

Son dakika haberi: Martta aylık ihracat rekoru kırıldı
AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Pekcan "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" açıklamasında bulundu. Pekcan ithalatın ise martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olduğunu belirtti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının martta 9.2 puan yükselerek yüzde 80.2'ye çıktığını belirten Bakan Pekcan"Enerji hariç karşılama oranı da 10.2 puan artışla yüzde 90.6 oldu" dedi.

ÇEYREKLİK ZİRVE DE GÖRÜLDÜ

Pekcan "İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri. İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9.7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15.2 düşüşle 11 milyar dolar oldu" dedi.

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