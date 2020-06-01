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Son dakika haberi! MEB açıkladı! LGS için yeni önlemler...

20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak

LGS için yeni öneriler
HABERTURK.COM

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için iki yeni önlemin daha devreye alınmasına karar verildi.

Bu önlemlerden ilki, soru kitapçıklarının öğrencilere teslimine dair… Geçen yıllarda sınav günü sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilere verilen soru kitapçıkları, bu yıl olası yoğunluğun önüne geçilmesi için 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak.

İkinci önlem olarak da sınav salonlarında soru kitapçığı ve cevap anahtarları dağıtılırken sınav görevlileri tarafından cerrahi eldiven kullanılması kararı alındı.

Sınavın sağlık açısından güvenli yapılabilmesi için her türlü önlemin alındığını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu: “Sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. Şimdi sınav süreci ile ilgili iki önlemi daha hayata geçirme kararı aldık. Buna göre sınavdan sonra sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bir kargaşaya meydan vermemek için soru kitapçıklarını sınav sonrasında dağıtmayacağız. Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak. Arkadaşlarımız süreci tekrar tekrar gözden geçiriyorlar. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar.”

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