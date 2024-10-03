Son dakika haberi Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kapalı oturum açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te kapalı oturum çağrısına yanıt verdi. Kurtulmuş, "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail'in yayılmacı politikaları ve Türkiye'nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' diyorsa, bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler." demişti.
Kapalı oturumla ilgili Meclis Başkanı'ndan randevu talep edeceklerini söyleyen Özel, "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz." ifadesini kullanmıştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özel'in kapalı oturum çağrısına yanıt geldi. Kurtulmuş, "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail'in yayılmacı politikaları ve Türkiye'nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.