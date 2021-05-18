Meclis'te Gazze oturumu 0:00 / 0:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'deki Gazze oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir" diyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir" diyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde gittikçe kötüleşen insani durumla yakından ilgileniyoruz. TİKA ve Kızılay başta olmak üzere insani yardım kuruluşlarımız, zor koşullara rağmen Filistinli kardeşlerimizin acısını hafifletmeye çalışıyor. Sahada çok çalışıyorlar. Gıda, sıcak yemek, ilaç, hijyen, mutfak malzemesi gibi her türlü yardımı, oradaki zor şartlardaki kardeşlerimize ulaştırıyorlar."